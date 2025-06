Le segna il bomber nei cruciverba: la soluzione è Reti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le segna il bomber' è 'Reti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Reti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Reti? Le segna il bomber fa riferimento a ciò che il calciatore famoso per segnare molti gol fa, ovvero mettere le reti in fondo alla porta. La parola RETI indica proprio i segnali lasciati dalla palla che entra in porta, simbolo di successo e realizzazione nel calcio. In sintesi, rappresenta il risultato di un attaccante abile e decisivo durante la partita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ne segna molti il bomberSegna la fine di un fiumeSegna il punto vincenteLe segna la svegliaIl 38 parallelo nord segna il loro confine

Hai trovato la definizione "Le segna il bomber" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Scopri definizioni su "ASINA" ASINA

