La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Immagini che si scattano' è 'Foto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOTO

Curiosità e Significato... La soluzione Foto di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Foto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Foto? FOTO è un termine che indica un'immagine catturata con una macchina fotografica o uno smartphone. È il modo più comune per conservare ricordi, momenti speciali o semplicemente per condividere ciò che vediamo con gli altri. Una foto può raccontare storie, emozioni e dettagli che il tempo non potrà mai cancellare, diventando così un prezioso patrimonio visivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Se si liberano scattanoSi scattano spesso digitaliSi scattano anche con gli smartphoneIl cartellone pubblicitario in cui si susseguono immagini diverseSi scattano con gli smartphone

Hai trovato la definizione "Immagini che si scattano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

