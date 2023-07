Si scattano spesso digitali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scattano spesso digitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FOTO

Significato/Curiosita : Si scattano spesso digitali

Ed utilizzate per la gestione dei pos digitali. nel tempo si sono diffuse applicazioni specifiche di pos digitale integrate con i software di fatturazione... Disambiguazione – "foto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi foto (disambigua). disambiguazione – "fotografie" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

