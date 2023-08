Si scattano anche con gli smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scattano anche con gli smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FOTO

Significato/Curiosita : Si scattano anche con gli smartphone

Bensì, l'architettura tipica, prevede un terminale che si connette via bluetooth allo smartphone/tablet sul quale è installata l'app del pagamento pos... Le foto di gioia è un film del 1987, diretto da lamberto bava. gioia, in passato nota fotomodella, eredita dal marito una rivista per adulti. un ammiratore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si scattano anche con gli smartphone : scattano; anche; smartphone; Si scattano spesso digitali; Se si liberano scattano ; I divieti che scattano con alti livelli di PM10; Si scattano digitali; scattano immagini per hobby o lavoro; C è anche quella a pedalata assistita; Un attributo di certe banche ; Così è anche detto il Centre Pompidou di Parigi; Sono anche dette scarafaggi; Così è anche chiamato il greco moderno; Gli smartphone Samsung; Una card all interno degli smartphone ; Diffuso marchio cinese di smartphone ; Programmi per smartphone ; Compare negli smartphone scrivendo messaggi;

Cerca altre Definizioni