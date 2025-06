Desiderio sproporzionato alle reali capacità nei cruciverba: la soluzione è Velleità

VELLEITÀ

Curiosità e Significato... La soluzione Velleità di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Velleità per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Velleità? Velleità indica un desiderio o aspirazione sproporzionata rispetto alle capacità reali di una persona. È come sognare in grande senza avere le competenze o le risorse per realizzarlo. Spesso si riferisce a ambizioni irrealizzabili, alimentate più dall’immaginazione che dalla concretezza. Quindi, quando il desiderio supera le capacità, si parla proprio di velleità, un sogno che potrebbe restare solo tale.

Hai trovato la definizione "Desiderio sproporzionato alle reali capacità" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

