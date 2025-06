Caratterizza cose di natura e qualità diverse nei cruciverba: la soluzione è Eterogeneità

Home / Soluzioni Cruciverba / Caratterizza cose di natura e qualità diverse

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Caratterizza cose di natura e qualità diverse' è 'Eterogeneità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETEROGENEITÀ

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Eterogeneità? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Eterogeneità.

Perché la soluzione è Eterogeneità? L'eterogeneità indica la presenza di elementi diversi tra loro, che si distinguono per natura, caratteristiche o qualità. È come un insieme vario e misto, dove ogni componente mantiene le proprie peculiarità. Questa parola è utile per descrivere gruppi, materiali o situazioni che non sono uniformi, ma ricchi di diversità. Insomma, l'eterogeneità rende tutto più interessante e complesso, arricchendo il contesto in cui si applica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono le cose diverse dal normaleCosì è la mente di chi riesce a fare tante cose diverseQualità congenitaSono diverse nell eredeApprezzano le cose terrene

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Caratterizza cose di natura e qualità diverse"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

I Imola

T Torino

À -

O T A R V I O L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIRO A VOLO" TIRO A VOLO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.