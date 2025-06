Ascolta in segreto per poi riferire nei cruciverba: la soluzione è Spia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ascolta in segreto per poi riferire' è 'Spia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Spia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spia? Una spia è una persona che ascolta in modo segreto, raccogliendo informazioni senza farsi scoprire. Spesso associata a servizi di intelligence, il suo ruolo è quello di osservare e riportare dettagli nascosti o sensibili. È un elemento fondamentale nel mondo dell'informazione clandestina, dove il silenzio e la discrezione sono essenziali per ottenere dati preziosi senza essere scoperti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Prima di poi e di dopoÈ il segreto per essere feliciIl suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000Se è segreto spiaIl poi di certuni

