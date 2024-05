Significato della soluzione per: Il poi di certuni

Italiano: Avverbio: mai . nessuna volta. (per estensione) mai più: non [ancora] una volta ulteriore "Sia pure ma io non ho mai più potuto gustare quei magnifici biscotti". "Non ti vedrò mai più!".. in nessun tempo da quando sono nato, non sono mai andato in Australia.. qualche volta se vi capitasse mai di passare per Monza venite a trovarci. ...ma hai mai letto i "Promessi Sposi"!.. Sillabazione: mà | i.