Aggiunta a un opera letteraria per abbellirla nei cruciverba: la soluzione è Parergo

Home / Soluzioni Cruciverba / Aggiunta a un opera letteraria per abbellirla

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Aggiunta a un opera letteraria per abbellirla' è 'Parergo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARERGO

Curiosità e Significato... La parola Parergo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Parergo.

Perché la soluzione è Parergo? Parergon è un termine che indica un'aggiunta decorativa o accessoria a un'opera principale, come un commento, una nota o un elemento che arricchisce senza essere fondamentale. Spesso utilizzato in ambito letterario o artistico, rappresenta un complemento che abbellisce e valorizza l'opera, ma che può anche risultare superfluo. In sostanza, è un tocco di stile che impreziosisce il tutto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Opera letteraria in prosaDiritto di proprietà di un opera letterariaUn opera letteraria i Nazim HikmetIl fascicoletto pubblicitario di un opera letterariaOpera letteraria formata da estratti di altre

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Aggiunta a un opera letteraria per abbellirla"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

R Roma

G Genova

O Otranto

I C D A N D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANDIDO" CANDIDO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.