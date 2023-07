Diritto di proprietà di un opera letteraria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diritto di proprietà di un opera letteraria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COPYRIGHT

Significato/Curiosità : Diritto di proprietà di un opera letteraria

Il copyright è il diritto di proprietà intellettuale che concede all'autore o al creatore di un'opera letteraria, artistica o musicale il controllo sull'uso e la distribuzione della sua creazione. Con il copyright, l'autore ha il diritto esclusivo di riprodurre, distribuire, esporre, eseguire pubblicamente e modificare l'opera. Questo diritto è automaticamente garantito all'autore nel momento in cui l'opera viene creata e non richiede alcuna registrazione. Il copyright protegge l'opera dagli utilizzi non autorizzati e dalla copia senza permesso, fornendo all'autore un incentivo economico per la creazione e la diffusione delle sue opere.

