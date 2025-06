Un veicolo come l aliscafo nei cruciverba: la soluzione è Idroplano

IDROPLANO

Curiosità e Significato di Idroplano

Perché la soluzione è Idroplano? Un idroplano è un veicolo progettato per volare sull'acqua grazie a una parte sottile e aerodinamica, chiamata carena, che si solleva sopra la superficie durante la velocità. Simile a un aliscafo, permette di spostarsi rapidamente sui laghi o mari senza toccare il fondo, rendendo il viaggio più fluido e veloce. È un esempio di innovazione nel trasporto acquatico.

Come si scrive la soluzione Idroplano

I Imola

D Domodossola

R Roma

O Otranto

P Padova

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

