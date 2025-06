Un taglio scelto di prosciutto crudo nei cruciverba: la soluzione è Fiocco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un taglio scelto di prosciutto crudo' è 'Fiocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIOCCO

Curiosità e Significato di Fiocco

Approfondisci la parola di 6 lettere Fiocco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fiocco? Il termine fiocco indica un piccolo pezzo di prosciutto crudo tagliato con cura, spesso usato per decorare piatti o come gustoso singolo boccone. È anche usato in senso figurato per descrivere qualcosa di delicato, leggero e grazioso. In cucina, rappresenta l'arte di presentare gli alimenti in modo elegante e raffinato, valorizzando sapori e estetica.

Come si scrive la soluzione Fiocco

Hai davanti la definizione "Un taglio scelto di prosciutto crudo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

