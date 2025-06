Un espressione figurata nei cruciverba: la soluzione è Traslato

Home / Soluzioni Cruciverba / Un espressione figurata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un espressione figurata' è 'Traslato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRASLATO

Curiosità e Significato di Traslato

Vuoi sapere di più su Traslato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Traslato.

Perché la soluzione è Traslato? Traslato indica qualcosa che è stato spostato o trasferito da un luogo a un altro, spesso con un senso figurato. In ambito linguistico, si riferisce a un’espressione o a un concetto usato in modo metaforico, lontano dal suo significato letterale. È come quando si utilizza un’immagine o una frase per rappresentare un’idea diversa da quella originale, arricchendo il discorso con sfumature più profonde.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se è figurata non fa cadere ma incoraggiaEspressione di incertezzaEspressione offensivaUn espressione grammaticalmente sovrabbondanteEspressione algebrica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Traslato

Non riesci a risolvere la definizione "Un espressione figurata"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A Z Z A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAZZA" TAZZA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.