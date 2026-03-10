Espressione sonora

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Espressione sonora' è 'Esclamazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESCLAMAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Espressione sonora" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Espressione sonora". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Esclamazione? Un'emozione forte o una reazione improvvisa spesso si manifestano attraverso suoni che catturano l'attenzione di chi ascolta. Questi suoni sono brevi e spontanei, trasmettendo sentimenti come sorpresa, gioia o rabbia. Sono strumenti di comunicazione immediata che non richiedono parole e rendono più vivido il dialogo tra le persone. Nei momenti di entusiasmo o disagio, si ricorre frequentemente a questi segnali acustici per esprimere ciò che si prova interiormente.

Per risolvere la definizione "Espressione sonora", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Espressione sonora" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Esclamazione:

E Empoli S Savona C Como L Livorno A Ancona M Milano A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Espressione sonora" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

