Un appoggio per ceppi ardenti nei cruciverba: la soluzione è Alare

Home / Soluzioni Cruciverba / Un appoggio per ceppi ardenti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un appoggio per ceppi ardenti' è 'Alare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALARE

Curiosità e Significato di Alare

Vuoi sapere di più su Alare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Alare.

Perché la soluzione è Alare? Alare significa appoggiare o sostenere qualcosa, come i ceppi ardenti, per mantenerli in posizione o facilitarne la gestione. È un termine che richiama l'idea di supporto stabile, spesso usato in contesti pratici o tradizionali. In parole semplici, è come mettere un supporto sotto i tronchi infuocati per lasciarli bruciare o maneggiarli più facilmente. Un termine utile in ambienti rustici o di falegnameria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un appoggio per i ceppi ardentiAppoggio per ceppi ardentiLo Tse-tung che ebbe l appoggio di Zhou EnlaiIl presidente ha perso l appoggio dellaMobile con sportello che abbassato può diventare piano di appoggio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alare

Hai davanti la definizione "Un appoggio per ceppi ardenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N A I Z G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGENZIA" AGENZIA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.