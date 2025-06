Strumento che rivela la corrente elettrica nei cruciverba: la soluzione è Reoscopio

REOSCOPIO

Curiosità e Significato di Reoscopio

Approfondisci la parola di 9 lettere Reoscopio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Reoscopio? Il reoscopio è uno strumento che permette di visualizzare e analizzare la presenza di corrente elettrica in un circuito. Attraverso un effetto visivo, come la luminescenza o il movimento, aiuta a capire se un impianto è attivo o meno. È utile in campo elettrico per verificare i collegamenti senza rischi e garantire sicurezza e funzionamento corretto. Un alleato indispensabile per chi lavora con l’elettricità.

Come si scrive la soluzione Reoscopio

R Roma

E Empoli

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

O Otranto

