Apparecchio che fornisce corrente elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio che fornisce corrente elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ALIMENTATORE

Significato/Curiosita : Apparecchio che fornisce corrente elettrica

Alimentatore elettrico, comunemente chiamato alimentatore, è un convertitore corrente alternata-corrente continua, ovvero un apparato elettrico che serve a... Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. un alimentatore elettrico, comunemente chiamato alimentatore, è un convertitore corrente alternata-corrente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

