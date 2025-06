Smussato sugli spigoli nei cruciverba: la soluzione è Stondato

STONDATO

Curiosità e Significato di Stondato

La parola Stondato è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stondato.

Perché la soluzione è Stondato? Stondato descrive qualcosa che ha gli spigoli smussati, arrotondati o levigati, rendendo le superfici meno appuntite e più morbide al tatto. È un termine usato spesso in ambito edilizio o di lavorazione dei materiali per indicare oggetti o superfici con angoli meno acuti. In sintesi, rappresenta un processo di ammorbidimento degli spigoli per maggiore sicurezza e estetica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: 42 Ha 8 vertici e 12 spigoliUn solido geometrico senza spigoliLo sono i profilati fatti apposta per gli spigoliHa 8 vertici e 12 spigoliUn solido senza spigoli

Come si scrive la soluzione Stondato

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

O Otranto

