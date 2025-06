Lo sciroppo per decorare torte nei cruciverba: la soluzione è Glassa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sciroppo per decorare torte' è 'Glassa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GLASSA

Curiosità e Significato di Glassa

Vuoi sapere di più su Glassa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Glassa.

Perché la soluzione è Glassa? La glassa è uno sciroppo dolce e lucido usato per decorare torte e dolci, rendendoli più belli e gustosi. Può essere a base di zucchero, cioccolato o frutta, e si versa sulla superficie per creare un rivestimento brillante e invitante. È l’elemento perfetto per dare un tocco finale professionale e irresistibile alle creazioni di pasticceria.

Come si scrive la soluzione Glassa

La definizione "Lo sciroppo per decorare torte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

