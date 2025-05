Lo sciroppo di zucchero per guarnire le torte nei cruciverba: la soluzione è Glassa

GLASSA

Curiosità e Significato di "Glassa"

Approfondisci la parola di 6 lettere Glassa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La glassa è una preparazione dolciaria a base di zucchero, utilizzata per guarnire e decorare torte e dolci. Può essere liquida o compatta, e viene spesso arricchita con ingredienti come cioccolato, frutta o aromi per rendere le creazioni ancora più gustose e visivamente accattivanti.

Come si scrive la soluzione: Glassa

G Genova

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

