DERISE

Curiosità e Significato di Derise

Approfondisci la parola di 6 lettere Derise: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Derise? Derise deriva dal latino e indica un atteggiamento di scherno o derisione verso qualcuno o qualcosa. È un termine che esprime il gesto di prendere in giro, di mostrare superiorità attraverso il sorriso o la battuta offensiva. Utilizzato spesso in contesti letterari o storici, questa parola racchiude l’idea di una presa in giro sottile e pungente, rendendola perfetta per descrivere comportamenti di irriverenza.

Come si scrive la soluzione Derise

La definizione "Prese in giro schernite" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

