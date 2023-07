Le prese in giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prese in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DERISIONI

Significato/Curiosita : Le prese in giro

prese non vengono applicate nei punti in cui l'avversario può rischiare un infortunio, proprio per evitare possibili danni. lo stesso dicasi per le prese... Il racconto di quegli eventi provocò reiterati e umilianti episodi di derisione nei suoi confronti sia da parte di privati (afferma in un'intervista:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Le prese in giro : prese; giro; Da lui prese ro nome gli Ebrei; Un bar con connessione wifi e prese Usb; Scintilla accanto al prese pe; Una rapprese ntazione teatrale; Un formato per le prese ntazioni in PowerPoint; Inganno raggiro ; giro nzolare senza meta; giro tti alias Terence Hill; Le vocali in giro ; Il nome di giro ne;

Cerca altre Definizioni