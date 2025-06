La Patrona con l aureola nei cruciverba: la soluzione è Santa

SANTA

Curiosità e Significato di Santa

Perché la soluzione è Santa? La parola santa indica una persona riconosciuta per la sua vita virtuosa e spiritualmente elevata, spesso venerata nelle religioni cristiane. Questa figura è associata a qualità di bontà, purezza e devozione, spesso rappresentata con un'aureola che simbolizza la sua santità. La presenza dell’aureola, come in La Patrona con l’aureola, sottolinea il suo status di esempio di fede e virtù.

Come si scrive la soluzione Santa

Hai davanti la definizione "La Patrona con l aureola" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

