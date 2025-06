Le parole del laconico nei cruciverba: la soluzione è Poche

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le parole del laconico' è 'Poche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POCHE

Curiosità e Significato di Poche

Hai risolto il cruciverba con Poche? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Poche.

Perché la soluzione è Poche? Poche indica una quantità limitata di qualcosa, spesso insufficiente o scarsa. Deriva dal termine che descrive un numero ridotto di elementi, come pochi, esigui o scarni. È utile per evidenziare una quantità minima rispetto alle aspettative o necessità. In sintesi, poche sottolinea la scarsità e il limite di qualcosa, rendendola un'espressione molto usata nella lingua quotidiana.

Come si scrive la soluzione Poche

Non riesci a risolvere la definizione "Le parole del laconico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

O Otranto

C Como

H Hotel

E Empoli

