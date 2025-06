La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Ha fatto il Politecnico' è 'Ing' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ING

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ing più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ing.

La definizione "Ha fatto il Politecnico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

