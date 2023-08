L ha ogni fatto sensazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ha ogni fatto sensazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ECO

Significato/Curiosita : L ha ogni fatto sensazionale

Sentire alla moglie del direttore serafin, che convinse poi il marito alla sensazionale sostituzione. l'elasticità dell'organo vocale rimase una caratteristica... Umberto eco (alessandria, 5 gennaio 1932 – milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievista italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

