La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L Edmondo autore del libro per ragazzi Cuore' è 'De Amicis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DE AMICIS

Curiosità e Significato di De Amicis

Approfondisci la parola di 8 lettere De Amicis: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è De Amicis? De Amicis, autore del celebre libro Cuore, è uno scrittore e insegnante italiano noto per aver scritto storie che trasmettono valori di amicizia, coraggio e solidarietà ai giovani. Il suo nome rappresenta un simbolo di educazione e moralità, riflettendo l’importanza di formare character forti e umani fin dall’infanzia. Un vero e proprio punto di riferimento della letteratura per ragazzi italiana.

Come si scrive la soluzione De Amicis

Se "L Edmondo autore del libro per ragazzi Cuore" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I I A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACINI" ACINI

