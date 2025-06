È detta la Roma francese nei cruciverba: la soluzione è Nîmes

Home / Soluzioni Cruciverba / È detta la Roma francese

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È detta la Roma francese' è 'Nîmes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NÎMES

Curiosità e Significato di Nîmes

La soluzione Nîmes di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nîmes per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nîmes? Nîmes è una città francese famosa per le sue antiche rovine romane, come il celebre Anfiteatro. Il soprannome la Roma francese deriva proprio dal suo ricco patrimonio storico e architettonico che ricorda la grandeur dell’antica Roma, rendendola un esempio di come le vestigia romane abbiano lasciato un’impronta indelebile nel sud della Francia. Un luogo da scoprire per gli amanti della storia e dell’arte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Per i suoi monumenti è detta la Roma franceseIl generale francese che fu governatore di Roma dal 1808 al 1813Così è detta RomaJonathan ex giocatore francese di Roma e CagliariRoma fu detta mundi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nîmes

Stai cercando la risposta alla definizione "È detta la Roma francese"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

Î -

M Milano

E Empoli

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T O A T B A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BATOSTA" BATOSTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.