SOLUZIONE: CITTÀ ETERNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così è detta Roma" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è detta Roma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Città Eterna? Roma è conosciuta come la città che ha attraversato i secoli, mantenendo intatto il suo fascino e la sua importanza storica. Il suo patrimonio architettonico e culturale testimonia un passato glorioso, che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo. La sua lunga storia e la capacità di conservare tradizioni antiche le hanno valso il soprannome di città senza tempo. La presenza di monumenti, piazze e musei rende Roma un luogo unico e affascinante, simbolo di continuità e memoria.

Se la definizione "Così è detta Roma" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è detta Roma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Città Eterna:

C Como I Imola T Torino T Torino À - E Empoli T Torino E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è detta Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

