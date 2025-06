Alettone montato sulle auto da corsa nei cruciverba: la soluzione è Spoiler

Home / Soluzioni Cruciverba / Alettone montato sulle auto da corsa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Alettone montato sulle auto da corsa' è 'Spoiler'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPOILER

Curiosità e Significato di Spoiler

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Spoiler, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spoiler? Uno spoiler è un componente montato sulla parte posteriore di un'auto da corsa o di un'auto sportiva, progettato per migliorare l'aerodinamica. La sua funzione principale è ridurre la portanza e aumentare la stabilità in curva, consentendo all'auto di aderire meglio alla strada. Elemento fondamentale per ottimizzare le prestazioni, lo spoiler è diventato simbolo di velocità e design accattivante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccola auto da corsaUna fabbrica emiliana d auto da corsaÈ potente nelle auto da corsaLo sono le auto da corsaIl rumore di un auto in corsa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spoiler

La definizione "Alettone montato sulle auto da corsa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

O Otranto

I Imola

L Livorno

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N S O A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASINIO" ASINIO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.