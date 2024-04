La Soluzione ♚ Piccola auto da corsa

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Piccola auto da corsa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GO KART

Curiosità su Piccola auto da corsa: Automobilistica tedesca opel. il nome corsa è un omaggio alla tradizione sportivo-automobilistica italiana. la opel corsa è una delle auto che hanno segnato la storia... Il karting è una specialità dello sport motoristico effettuata con piccoli veicoli a quattro ruote dal cassetto tubolare d'acciaio, privi di sospensioni e dotati di motore a combustione interna. I veicoli sono detti kart, nome commerciale di uno dei primi esemplari disponibili sul mercato statunitense. Il karting è anche propedeutico a una carriera da pilota automobilistico. Infatti molti dei più grandi piloti di Formula 1 degli ultimi anni sono stati, in gioventù, kartisti di livello internazionale; fra questi i campioni del mondo Michael Schumacher (CRG e Tony Kart), Ayrton Senna (DAP), Alain Prost, Fernando Alonso (MW - Rakama Mike ...

Altre Definizioni con go kart; piccola; auto; corsa;