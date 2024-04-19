Cristina di Svezia lo abbracciò abdicando

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Cristina di Svezia lo abbracciò abdicando' è 'Cattolicesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATTOLICESIMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cristina di Svezia lo abbracciò abdicando" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cristina di Svezia lo abbracciò abdicando". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cattolicesimo? Cristina di Svezia, rinunciando alla sua posizione, si avvicinò alla fede cattolica, segnando un atto di abbandono delle sue responsabilità per aderire a una nuova religione. La sua scelta rappresentò un cambiamento importante che influenzò il suo rapporto con la Chiesa e la società, riflettendo un impegno personale verso una fede diversa da quella ufficiale del suo paese. Questo gesto illustrò come l'abbandono di un ruolo possa essere motivato anche da motivi spirituali.

La definizione "Cristina di Svezia lo abbracciò abdicando" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cristina di Svezia lo abbracciò abdicando" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Cattolicesimo:

C Como A Ancona T Torino T Torino O Otranto L Livorno I Imola C Como E Empoli S Savona I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cristina di Svezia lo abbracciò abdicando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

