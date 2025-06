Valore che indica una quantità in base 100 nei cruciverba: la soluzione è Percentile

PERCENTILE

Curiosità e Significato di Percentile

La soluzione Percentile di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Percentile per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Percentile? Il termine percentile indica un valore che suddivide una serie di dati in 100 parti uguali, rappresentando la posizione di un dato rispetto agli altri. È utile per capire come si colloca un punteggio rispetto alla media o a una distribuzione. In pratica, permette di sapere quanto un risultato è alto o basso rispetto alla totalità, facilitando analisi e confronti accurati.

Come si scrive la soluzione Percentile

Se "Valore che indica una quantità in base 100" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

R Roma

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

