La Soluzione ♚ Indica grande quantità La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : IOSA .

Significato della soluzione per: Indica grande quantita Massimo Iosa Ghini (Bologna, 18 giugno 1959) è un architetto e designer italiano. Italiano: Sostantivo: iosa . usato solo nella locuzione a iosa significa in gran quantità. Sillabazione: iò | sa. Etimologia / Derivazione: etimo incerto . italiano AA.VV., Vocabolario Treccani edizione online su treccani.it, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Ottorino Pianigiani, dizionario etimologico online su etimo.it. AA.VV., Dizionario di italiano edizione on line su sapere.it, De Agostini Editore.

