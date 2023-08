Indica una quantità ipotetica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica una quantità ipotetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TOT

Significato/Curiosita : Indica una quantita ipotetica

Persuasero einstein a scrivere una lettera al presidente roosevelt per segnalare che c'era la possibilità ipotetica di costruire una bomba utilizzando il principio... Titolo. tot – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di totness (suriname) ana tot – ex cestista jugoslava tot. – abbreviazione di totale tot – acronimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Indica una quantità ipotetica : indica; quantità; ipotetica; Ripetuto indica le fusa del gatto; Per Aristotele indica la sostanza di cui è fatta una cosa; Un termine poco diffuso per indica re un cavalcavia; Termine letterario per indica re la discendenza; indica il giorno negli orologi; Draghi inaugurò il quantitative; La quantità individuale di cibo; Ridotto d intensità o di quantità ; La quantità sotto cui non si scende; Locuzione che intende in grande quantità ; Dà il via a una frase ipotetica di desiderio; Cifra ipotetica ; Indica quanto manca all ipotetica fine del mondo; ipotetica capacità di comunicare col pensiero;

Cerca altre Definizioni