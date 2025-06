Rivela un esito del Conclave nei cruciverba: la soluzione è Fumata Nera

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rivela un esito del Conclave' è 'Fumata Nera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FUMATA NERA

Curiosità e Significato di Fumata Nera

Hai risolto il cruciverba con Fumata Nera? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Fumata Nera.

Perché la soluzione è Fumata Nera? La fumata nera indica che il conclave dei cardinali non ha ancora scelto il nuovo Papa, e quindi si aspettano ulteriori votazioni. È il modo tradizionale per comunicare che il cammino verso l’elezione è ancora in corso, lasciando i fedeli in attesa di un segnale definitivo. Un simbolo carico di storia e mistero, che accompagna ogni momento cruciale della Chiesa cattolica.

Come si scrive la soluzione Fumata Nera

Stai cercando la risposta alla definizione "Rivela un esito del Conclave"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

U Udine

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

