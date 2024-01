La definizione e la soluzione di: Un votante nel conclave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Si chiama cardinale un ecclesiastico insignito dal papa, per i suoi meriti personali, di un titolo cardinalizio legato a una chiesa presbiterale o diaconale della città di Roma o a una delle sette diocesi suburbicarie dell'Urbe. Il cardinalato, pur essendo molto antico, non è di istituzione divina, come l'episcopato, il presbiterato e il diaconato. I cardinali, pur essendo membri della gerarchia cattolica godono della prerogativa dell'elezione del papa. Sottostanno unicamente a lui e lo aiutano nel governo della Chiesa universale.

Il titolo formale completo che spetta ai cardinali è quello di Cardinale di Santa Romana Chiesa (in latino: Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis) e il loro trattamento è quello di Eminenza Reverendissima (anche se l'aggettivo Reverendissima è facoltativo).

I cardinali nel loro insieme formano il collegio cardinalizio, presieduto dal cardinal decano, e la loro riunione sotto la presidenza del papa è detta concistoro.

Ai cardinali, dopo la morte o la rinuncia del pontefice, compete l'elezione del nuovo vescovo di Roma in un'assemblea detta conclave. Essi sono inoltre, in accordo col codice di diritto canonico, collaboratori del Papa, sia collegialmente sia individualmente. Essi ricoprono infatti i più importanti incarichi nella Curia romana.

Spesso sono cardinali i vescovi delle diocesi cosiddette cardinalizie, considerate importanti dalla Chiesa per preminenza o per tradizione (vedi sotto).

Italiano

Aggettivo

cardinale (pl.: cardinali)

che svolge le funzioni di un cardine cioè che è essenziale le fondamenta cardinali di una teoria scientifica (geografia) i quattro punti cardinali terrestri: nord, ovest, sud, est (matematica) numeri cardinali, numeri che definiscono quanti oggetti sono presenti in un insieme (grammatica) numerali cardinali, numeri espressi sotto forma di aggettivo cinquanta è un aggettivo numerale cardinale (linguistica) le vocali cardinali, otto vocali fondamentali nelle convenzioni internazionali

(anatomia) vene cardinali, le prime ramificazioni venose che compaiono negli embrioni

Sostantivo

cardinale ( approfondimento) m (pl.: cardinali)

(zoologia) (ornitologia) uccello passeraceo della famiglia dei Fringillidi, dal piumaggio rosso fuoco con un ciuffo appuntito, la sua classificazione scientifica è Richmondena cardinalis ( tassonomia) (zoologia) (ittiologia) pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Characidae, la sua classificazione scientifica è Paracheirodon axelrodi ( tassonomia) pietanza molto gustosa cibo da cardinale (architettura) pietra utilizzata come architrave per porte o finestre (per estensione) pietre laterali di porte o finestre nel quale vengono inseriti i cardini (religione) (cristianesimo) religioso consacrato della Chiesa Cattolica elevato dal Vescovo di Roma al titolo della suprema dignità ecclesiastica seconda nella gerarchia apostolica a quella del Sommo Pontefice per l'importanza della propria missione di servizio. Cardinale di Curia : che appartiene a Congregazioni di Roma o ad uno dei dicasteri vaticani,

: che appartiene a Congregazioni di Roma o ad uno dei dicasteri vaticani, Cardinale prefetto: a capo di una congregazione ecclesiastica. (invariabile) sinonimo del colore porpora, colore tipico dei vestiti indossati dai cardinali della Chiesa cattolica

Sillabazione

car | di | nà | le

Pronuncia

IPA: /kardi'nale/



Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino ecclesiastico cardinalis, derivazione di cardo ossia cardine; (uccello) dal latino scientifico Cardinalis, nome di genere, allusivo al colore rosso delle piume e del becco

Sinonimi

principale, fondamentale, basilare, essenziale

(di colore) porpora, vermiglio

porpora, vermiglio porporato, alto prelato

Contrari

secondario, complementare, accessorio

Parole derivate

cardinalesco, cardinalizio

Iperonimi

(ornitologia) uccello, vertebrato, animale

