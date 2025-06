Si portano ai piedi nei cruciverba: la soluzione è Calzature

CALZATURE

Curiosità e Significato di Calzature

Perché la soluzione è Calzature? Le calzature sono gli accessori che si indossano ai piedi, come scarpe, stivali o sandali, per proteggere, sostenere e abbellire. Oltre a offrire comfort, completano lo stile e l’abbigliamento quotidiano. Scegliere le giuste calzature significa coniugare praticità e moda, garantendo benessere durante tutta la giornata. In sintesi, sono elementi fondamentali per camminare con sicurezza e stile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si infilano ai piediSi stringevano ai piedi dei prigionieriSi abbatte ai piedi di un pendioTrattamento ai piedi si fa tenendoli in acquaSi accumulano ai piedi delle montagne

Come si scrive la soluzione Calzature

C Como

A Ancona

L Livorno

Z Zara

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

E Empoli

