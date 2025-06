Un operaio di fatica nei cruciverba: la soluzione è Manovale

MANOVALE

Curiosità e Significato di Manovale

Hai risolto il cruciverba con Manovale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Manovale.

Perché la soluzione è Manovale? Manovale è un termine che indica un operaio specializzato in lavori manuali e di fatica, spesso nel settore edile o di costruzioni. Si tratta di una figura fondamentale per realizzare e mantenere strutture, svolgendo compiti pratici e pesanti. In breve, il manovale è colui che con impegno contribuisce alla creazione delle nostre città e infrastrutture, dimostrando che il lavoro duro ha un valore essenziale.

Come si scrive la soluzione Manovale

Non riesci a risolvere la definizione "Un operaio di fatica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

N Napoli

O Otranto

V Venezia

A Ancona

L Livorno

E Empoli

