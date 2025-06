La occasione da cogliere nei cruciverba: la soluzione è Opportunità

OPPORTUNITÀ

Curiosità e Significato di Opportunità

Approfondisci la parola di 11 lettere Opportunità: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Opportunità? Opportunità indica un'occasione favorevole o una possibilità da sfruttare per migliorare o raggiungere un obiettivo. È il momento giusto che può portare a successi se colto al volo, come una porta aperta verso nuove esperienze o successi. Riconoscere le opportunità è fondamentale per crescere e realizzare i propri sogni nel modo migliore. La vita ci offre tante occasioni: sta a noi sceglierle.

Come si scrive la soluzione Opportunità

Hai davanti la definizione "La occasione da cogliere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

P Padova

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

U Udine

N Napoli

I Imola

T Torino

À -

