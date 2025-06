Natanti a due scafi nei cruciverba: la soluzione è Catamarani

CATAMARANI

Curiosità e Significato di Catamarani

Approfondisci la parola di 10 lettere Catamarani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Catamarani? I catamarani sono imbarcazioni a due scafi collegati da una piattaforma centrale, ideali per navigare velocemente e con stabilità. Spesso utilizzati per crociere o competizioni, offrono ampi spazi e maggiore sicurezza rispetto alle barche monoscafi. La loro forma distintiva li rende facilmente riconoscibili e apprezzati sia in mare che in ambito sportivo, rappresentando una soluzione innovativa e versatile per il mondo nautico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L asse usata come passerella fra due natantiImbarcazioni a due scafiImbarcazione costituita da due scafi paralleliNatante a due scafiNative della città dei due mari

Come si scrive la soluzione Catamarani

Se "Natanti a due scafi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

