La Soluzione ♚ Imbarcazioni a due scafi

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Imbarcazioni a due scafi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CATAMARANI

Curiosità su Imbarcazioni a due scafi: Di riferimento. il catamarano è una imbarcazione appartenente alla categoria dei multiscafo, formato da due scafi collegati da una struttura di collegamento... Il catamarano è una imbarcazione appartenente alla categoria dei multiscafo, formato da due scafi collegati da una struttura di collegamento chiamata ponte. I catamarani sfruttano la riduzione della resistenza al moto che si realizza, per le carene dislocanti (cioè il cui sostentamento/galleggiamento è garantito dalla spinta idrostatica e non da effetti idrodinamici) veloci, attraverso carene filanti di elevato allungamento cioè con la lunghezza accentuata rispetto a larghezza ed immersione. Il carico trasportato generalmente si trova sia all'interno dei due scafi che sul ponte di collegamento dei due scafi. I catamarani, in Occidente, sono ...

