Natante a due scafi nei cruciverba: la soluzione è Catamarano

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Natante a due scafi' è 'Catamarano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATAMARANO

Curiosità e Significato di "Catamarano"

Hai risolto il cruciverba con Catamarano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Catamarano.

Perché la soluzione è Catamarano? Un catamarano è un'imbarcazione a due scafi collegati da una piattaforma centrale, ideale per navigare in modo stabile e veloce. Questo tipo di natante offre ampio spazio e comfort, spesso utilizzato per crociere o diportismo. La caratteristica principale è la doppia struttura, che garantisce maggiore stabilità rispetto alle barche tradizionali, rendendolo perfetto per chi cerca avventure marine senza rinunciare al relax.

Come si scrive la soluzione Catamarano

La definizione "Natante a due scafi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S B A S U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BUSSA" BUSSA

