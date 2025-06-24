Mira alla messa al bando delle armi più pericolose

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La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Mira alla messa al bando delle armi più pericolose' è 'Denuclearizzazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENUCLEARIZZAZIONE

Perchè la soluzione è Denuclearizzazione? La denuclearizzazione si concentra sull'eliminazione delle armi più pericolose, promuovendo un mondo più sicuro. È un impegno globale per ridurre i rischi e favorire la pace, eliminando le minacce nucleari che inquietano molte nazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Mira alla messa al bando delle armi più pericolose nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Denuclearizzazione

In presenza della definizione "Mira alla messa al bando delle armi più pericolose", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Denuclearizzazione'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Mira alla messa al bando delle armi più pericolose

Mira alla messa al bando delle armi più pericolose Risposta: DENUCLEARIZZAZIONE

Lunghezza: 18 lettere

18 lettere Schema parole: 18

18 Schema utile: D_________________

D_________________ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 18 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli N Napoli U Udine C Como L Livorno E Empoli A Ancona R Roma I Imola Z Zara Z Zara A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Denuclearizzazione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mira alla messa al bando delle armi più pericolose". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.