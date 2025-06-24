Mira alla messa al bando delle armi più pericolose
La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Mira alla messa al bando delle armi più pericolose' è 'Denuclearizzazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DENUCLEARIZZAZIONE
Perchè la soluzione è Denuclearizzazione? La denuclearizzazione si concentra sull'eliminazione delle armi più pericolose, promuovendo un mondo più sicuro. È un impegno globale per ridurre i rischi e favorire la pace, eliminando le minacce nucleari che inquietano molte nazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Mira alla messa al bando delle armi più pericolose nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Denuclearizzazione
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Mira alla messa al bando delle armi più pericolose
- Risposta: DENUCLEARIZZAZIONE
- Lunghezza: 18 lettere
- Schema parole: 18
- Schema utile: D_________________
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 18 lettere della soluzione
La soluzione 'Denuclearizzazione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mira alla messa al bando delle armi più pericolose". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Altre definizioni collegate
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Con bando: Pericoloso materiale edile messo al bando
Con pericolose: Sono pericolose in un romanzo epistolare del 700