La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo imita chi balla goffamente' è 'Orso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORSO

Curiosità e Significato di Orso

Hai risolto il cruciverba con Orso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Orso.

Perché la soluzione è Orso? Orso è un grande mammifero noto per il suo aspetto massiccio e il passo lento, spesso associato alla goffaggine. La parola evoca l’immagine di un animale robusto ma poco agile, simbolo di forza e pacatezza. In senso figurato, può indicare una persona un po’ impacciata o lenta nei movimenti, proprio come chi balla goffamente. È un termine che richiama la natura e la simpatia di questi mammiferi.

Come si scrive la soluzione Orso

Non riesci a risolvere la definizione "Lo imita chi balla goffamente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

I L R I E O E N R A N A T O P P L L M C A Mostra soluzione



