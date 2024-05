La Soluzione ♚ Lo si balla ad Atene

: SIRTAKI

Curiosità su Lo si balla ad atene: Come panathinaikos, pao o pana, è una società polisportiva greca con sede ad atene. la squadra di calcio del panathinaikos, la cui attività iniziò il 3 febbraio... Il sirtaki (in greco st) è una danza popolare d'origine greca. Al contrario di ciò che è comunemente pensato, non si tratta di un'autentica danza tradizionale ma di una creazione originale del compositore Mikis Theodorakis, che la ideò appositamente per il film Zorba il greco di Michael Cacoyannis nel 1964, integrando e rielaborando due versioni, una normale e un'altra più lenta, della danza tradizionale greca hasapiko (in greco: asp). Questo ballo, così come la sua musica, viene per questo motivo chiamato anche danza di Zorba. Nonostante la sua nascita tutto sommato recente, il sirtaki è una delle principali attrazioni ...

