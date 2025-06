Lo è la gonna larga in basso nei cruciverba: la soluzione è Svasata

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è la gonna larga in basso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è la gonna larga in basso' è 'Svasata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SVASATA

Curiosità e Significato di Svasata

Vuoi sapere di più su Svasata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Svasata.

Perché la soluzione è Svasata? Vasata indica qualcosa che si apre o si amplia verso il basso, come una gonna larga e svasata. Questo termine descrive un capo di abbigliamento che si allarga dalla vita in giù, creando una forma a campana o a trapezio. È un termine usato anche in altri contesti per indicare un'apertura o una diffusione verso il basso, rendendo il capo più comodo e femminile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La gonna con lo spilloneLo sono le piante a larga chiomaLo sport di Ivan Basso e Fabio AruLo ha basso chi è a terraLo è una voce maschile intermedia tra quella del tenore e quella del basso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Svasata

Hai trovato la definizione "Lo è la gonna larga in basso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

V Venezia

A Ancona

S Savona

A Ancona

T Torino

A Ancona

A I V C O A N N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOVOCAINA" NOVOCAINA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.