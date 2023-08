Lo ha basso chi è a terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo ha basso chi è a terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MORALE

Significato/Curiosità : Lo ha basso chi è a terra

"Lo ha basso chi è a terra o morale" è un'espressione che riflette la dualità dell'umano stato interiore e della situazione esterna. Può riferirsi alla posizione fisica di una persona, indicando che chi è caduto o umiliato è "basso" in senso letterale. Allo stesso modo, il termine "morale" allude all'aspetto emotivo e psicologico, suggerendo che chiunque attraversi difficoltà emotive o problemi interiori può sentirsi "basso" sul piano morale. In entrambi i casi, l'espressione cattura l'idea che il nostro stato fisico o emotivo influisce sulla nostra prospettiva e percezione del mondo.

Altre risposte alla domanda : Lo ha basso chi è a terra : basso; terra; Strumenti musicali simili al contrabbasso ; Nativa di Campobasso o Isernia; In quel luogo li in basso ; Mandati verso il basso ; Lo sport di Ivan basso e Fabio Aru; Si azionano per atterra re; Fendere la terra o le acque; Si sposta pancia a terra ; Ha il compito di difendere i cieli d Inghilterra ; Potrebbe esserlo Maria Rosa in Inghilterra ;

