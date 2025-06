La più grossa è l aorta nei cruciverba: la soluzione è Arteria

ARTERIA

Curiosità e Significato di Arteria

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Arteria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arteria? L'arteria è un vaso sanguigno che trasporta il sangue dal cuore verso tutto il corpo. È la più grande tra i vasi, con pareti robuste per resistere alla pressione del sangue in circolo. In parole semplici, l'arteria agisce come un'autostrada che distribuisce ossigeno e nutrienti agli organi. Conoscere questa figura fondamentale ci aiuta a capire meglio come funziona il nostro sistema circolatorio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Più grossa della polvere meno della ghiaiaHa l unghia più grossaL ape più grossaÈ la ghiandola più grossa del corpoÈ simile ma più grossa della formica

Come si scrive la soluzione Arteria

Hai davanti la definizione "La più grossa è l aorta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

