La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L entità amministrativa più piccola in Italia' è 'Comune'.

COMUNE

Curiosità e Significato di Comune

Comune

Perché la soluzione è Comune? Il Comune è l’unità amministrativa più piccola in Italia, responsabile della gestione di servizi locali come scuole, strade e rifiuti. Rappresenta il livello di governo più vicino ai cittadini, dove si prendono decisioni quotidiane che influenzano la vita di tutti. È il punto di riferimento per comunità e quartieri, rendendo più semplice partecipare alla vita pubblica e migliorare la qualità della vita locale.

Come si scrive la soluzione Comune

Hai trovato la definizione "L entità amministrativa più piccola in Italia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

M Milano

U Udine

N Napoli

E Empoli

